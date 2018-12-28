Пермские власти призвали горожан жаловаться за невывоз мусора
В Перми состоялось заседание штаба по ЖКХ. Одной из главных тем стал вывоз мусора в праздничные дни. Напомним, что с 1 января 2019 года коммунальную услугу будет предоставлять единый региональный оператор – ПКГУП «Теплоэнерго».
Руководитель оператора Алик Башаев пояснил, что в новогодние каникулы будет работать многоканальный дежурный телефон: 7 (342) 236-90-55. Информация будет в оперативном режиме будет направляться компании-возчику для устранения.
В каждом районе и департаменте ЖКХ с 30 декабря по 8 января будут работать дежурные телефоны.
- Дзержинский район – 233-14-80;
- Индустриальный район – 227-92-20;
- Кировский район – 282-80-01;
- Ленинский район – 212-07-17;
- Мотовилихинский район – 260-48-59;
- Орджоникидзевский район – 263-46-80;
- Свердловский район– 241-27-85;
- Новые Ляды – 295-85-75.
Кроме того, жители Перми могут позвонить в департамент ЖКХ Перми - 212-63-79 (работает с 9:00 до 18:00).
Напомним, что в Перми утвердили тарифы на вывоз мусора для жителей. В многоквартирных домах платить будут с квадратного метра, а в частных – с человека.