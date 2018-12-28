Пермские власти призвали горожан жаловаться за невывоз мусора

СЕГОДНЯ 06:39 2018-12-28T06:39:54+03:00

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В Перми состоялось заседание штаба по ЖКХ. Одной из главных тем стал вывоз мусора в праздничные дни. Напомним, что с 1 января 2019 года коммунальную услугу будет предоставлять единый региональный оператор – ПКГУП «Теплоэнерго».

Руководитель оператора Алик Башаев пояснил, что в новогодние каникулы будет работать многоканальный дежурный телефон: 7 (342) 236-90-55. Информация будет в оперативном режиме будет направляться компании-возчику для устранения.

В каждом районе и департаменте ЖКХ с 30 декабря по 8 января будут работать дежурные телефоны.

- Дзержинский район – 233-14-80;

- Индустриальный район – 227-92-20;

- Кировский район – 282-80-01;

- Ленинский район – 212-07-17;

- Мотовилихинский район – 260-48-59;

- Орджоникидзевский район – 263-46-80;

- Свердловский район– 241-27-85;

- Новые Ляды – 295-85-75.

Кроме того, жители Перми могут позвонить в департамент ЖКХ Перми - 212-63-79 (работает с 9:00 до 18:00).

Напомним, что в Перми утвердили тарифы на вывоз мусора для жителей. В многоквартирных домах платить будут с квадратного метра, а в частных – с человека.