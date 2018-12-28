2018-12-28T06:23:49+03:00
Происшествия

В Прикамье бензовоз опрокинулся после столкновения со снегоуборочной машиной

Произошел разлив топлива
Константин КЯКИНЕН
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Авария произошла в Суксунском районе 27 декабря около 17.30. На 138 километре трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись бензовоз «Вольво» и снегоуборочная машина «КДМ». Грузовик с прицепом опрокинулся, 10 кубометров топливо вылилось на площади 14 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших в аварии нет.

На место происшествия выезжала 98 пожарно-спасательная часть поселка Суксун. Для оказания помощи привлекалось 10 человек личного состава и 2 пожарные машины, сообщили в пожарной части.

Тем временем, эксперты продолжают разбираться в причинах трагедии в шахте Соликамска, где в результате пожара погибли девять горняков. По данному факту уже арестованы четыре человека – все они руководящие сотрудники «Строительного управления – 30», это предприятие проводило в шахте строительные работы. По версии следствия, к трагедии привело нарушение правил безопасности на объекте. Известно, что горняки готовились проводить бетонные работы, а перед этим обрабатывали ствол шахты и пазухи герметиком. Возгорание произошло в пазухах.

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