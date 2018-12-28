«Работал по 11 часов без защитных очков». Пермяк отсудил у предприятия 400 тысяч рублей за потерю зрения

СЕГОДНЯ 06:04 2018-12-28T09:17:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми рабочий горячего цеха предприятия Орджоникидзевского района получил тяжелую травму левого глаза на производстве. В результате несчастного случая глаз перестал видеть. Термист горячего цеха подал в суд на своего работодателя. Он потребовал компенсировать моральный вред.

Несчастный случай произошел по вине работодателя. Это признал суд Орджоникидзевского района Перми. В ходе заседания было выявлено, что работодатель допустил термиста к горячим работам без защитных очков. Кроме того, работник трудился 11 часов в день, вместо установленных 7 часов. Это также является нарушением требований охраны труда.

Принимая во внимание обстоятельства дела и характер полученного увечья, приведшего к полной потере зрения в глазу, суд требования рабочего удовлетворил. Предприятие должно заплатить своему работнику 400 тысяч рублей. Пермский краевой суд оставил решение районного суда без изменения.