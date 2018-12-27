2018-12-27T19:12:12+03:00
Происшествия

2000 км в вагоне со шлаком – проехал 50-летний мужчина, чтобы повидать друга в Перми

Безбилетного пассажира сняли с поезда в Челябинске
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В Челябинске транспортные полицейские сняли с поезда мужчину, который проехал почти две тысячи километров в полувагоне со шлаком, чтобы встретиться с другом из Перми. Сообщение о безбилетном пассажире грузового поезда передали в полицию работники железной дороги на станции Челябинск-Главный.

Полицейские обнаружили в вагоне со шлаком 50-летнего мужчину. Они доставили «зайца» в служебное помещение транспортной полиции, где тот рассказал, что забрался в вагон грузового состава на станции Россошь Воронежской области. Он намеревался доехать до Перми, где живет его знакомый.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской линейной полиции, в отношении пассажира-нарушителя сотрудники транспортной полиции составили административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ. Эта статья запрещает проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах. За нарушение - штраф в 100 рублей.

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