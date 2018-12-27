В Губахе двух депутатов через суд лишили полномочий

СЕГОДНЯ 18:53 2018-12-27T18:53:58+03:00

Они предоставили недостоверные сведения о своих доходах

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Прокуратура Губахи проверила, насколько правдиво подали сведения о своих доходах за 2017 год и доходах членов семьи депутаты Губахинской городской Думы.

- Было установлено, что два депутата предоставили недостоверные сведения, не указав объекты недвижимости, находящиеся в собственности и доходы от иной оплачиваемой деятельности, - сообщили в ведомстве. - После проверки прокуратура города внесла в Губахинскую городскую Думу представление о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Но Думай в удовлетворении представления прокурора отказала.

В связи с этим прокуратура Губахи направила в городской суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия Думы. Суд удовлетворил в полном объеме требования прокурора и принял решение о досрочном прекращении полномочий депутатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах.

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