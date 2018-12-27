2018-12-27T15:12:05+03:00
Общество

«Нет уборщиц и медицинских работников». В Прикамье в реабилитационном центре выявлены многочисленные нарушения

Кроме того, эвакуационный выход загроможден, отсутствует договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности реабилитационного центра «Источник надежды» в Добрянке. В здании с хозяйственными постройками загроможден эвакуационный выход, отсутствует договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации. В пищеблоке выявлены нарушения СапПин.

Также в реабилитационном центре, в котором пациенты проживают круглосуточно, отсутствует обслуживающий персонал (уборщики, охранники, прачка). Нет специалистов социальной работе, квалифицированного медицинского персонала, психологов.

- По результатам проверки прокуратурой района генеральному директору фонда внесено представление, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Тем временем, в Прикамье осудят директора строительной фирмы, который похитил у дольщиков 77 млн рублей. 110 жителей Кизеловского угольного бассейна не получили причитающиеся им квартиры.

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