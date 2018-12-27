В Прикамье осужден пенсионер, который затерроризировал полицейских ложными сообщениями о преступлениях

СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-27T14:47:25+03:00

Трижды полицейские выезжали на место и каждый раз напрасно

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В январе 63-летний житель Мулянки трижды звонил в полицию и сообщал о совершенных в отношении него и его родственников преступлениях. Стражи порядка выезжали по адресу, и оказывалось, что вызовы ложные. Таким образом, мужчина решал конфликты со своим взрослым сыном.

За каждый ложный вызов в отношении гражданина были составлены протоколы об административном правонарушении. За каждый случай пенсионер должен заплатить по одной тысяче рублей.

- Любой ложный вызов специализированных служб препятствует их эффективной работе, принятию экстренных мер по спасению жизни и здоровья граждан, их имущества, борьбе с административными правонарушениями и преступлениями, - напомнили в краевой полиции.

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