2018-12-27T14:47:25+03:00
Общество

В Прикамье осужден пенсионер, который затерроризировал полицейских ложными сообщениями о преступлениях

Трижды полицейские выезжали на место и каждый раз напрасно
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В январе 63-летний житель Мулянки трижды звонил в полицию и сообщал о совершенных в отношении него и его родственников преступлениях. Стражи порядка выезжали по адресу, и оказывалось, что вызовы ложные. Таким образом, мужчина решал конфликты со своим взрослым сыном.

За каждый ложный вызов в отношении гражданина были составлены протоколы об административном правонарушении. За каждый случай пенсионер должен заплатить по одной тысяче рублей.

- Любой ложный вызов специализированных служб препятствует их эффективной работе, принятию экстренных мер по спасению жизни и здоровья граждан, их имущества, борьбе с административными правонарушениями и преступлениями, - напомнили в краевой полиции.

А что делать, если увидел замерзающего пьяного на улицах Перми? Прочитайте, это актуально – впереди десять дней праздников

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Нет уборщиц и медицинских работников». В Прикамье в реабилитационном центре выявлены многочисленные нарушения
«Без денег и жилья». В Соликамске осуждена лжериелтор, которая обманывала доверчивых граждан
В эфире радио «КП»-Пермь» состоялся очередной розыгрыш среди подписчиков газеты «Комсомольская правда»
В Перми у «Муравейника» появится сквер имени Александра Жунева
«Завести друга ничего не стоит». В Перми новый дом обрели 1856 бездомных собак
«Ударил ногой в живот». За избиение беременной женщины осужден 39-летний житель Прикамья
Пожар в шахте Соликамска мог возникнуть из-за возгорания строительных материалов
Детям погибших в Прикамье шахтеров начали выплачивать пенсии
В Березниках сотрудник магазина присваивал себе предоплату
В Перми ночью пытались взломать банкомат
В Перми столкнулись две иномарки, пострадала пассажирка
Из-за аварии на Восточном обходе в Перми образовалась огромная пробка
«В машине были люди в форме». В Кизеле ищут водителя, который сбил женщину и скрылся
Пермские заключенные смогут воспользоваться услугами телемедицины
«Новогодний подарок». У Пермской городской службы спасения появится новое здание
В Пермском университете выбрали руководителя экономического факультета