2018-12-27T14:29:36+03:00
Общество

«Без денег и жилья». В Соликамске осуждена лжериелтор, которая обманывала доверчивых граждан

Ущерб составил 15 миллионов рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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39-летняя жительница Соликамска с двумя друзьями отыскивала собственников жилья, которые находятся в тяжелом материальном положении. Она представлялась риелтором и входила к ним в доверие. Женщина выплачивала им небольшие вознаграждения за то, что они перепишут жилье на ее имя. Люди соглашались на такие сомнительные сделки. После этого, подельники продавали недвижимое имущество добросовестным покупателям, в результате чего потерпевшие оставались без жилья и без денежных средств.

От мошеннических действий лжериелтора пострадали 16 человек. Причем, одна из женщин была дважды обманута. Еще у двоих потерпевших женщина похитила деньги под предлогом оказания помощи по приобретению жилья за счет материнского капитала. Общий ущерб составил порядка 15 млн рублей.

Соликамский городской суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она обязана возместить потерпевшим причиненный ущерб.

Следствие по уголовному дело в отношении ее подельников продолжается.

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