В эфире радио «КП»-Пермь» состоялся очередной розыгрыш среди подписчиков газеты «Комсомольская правда»

СЕГОДНЯ 14:14 2018-12-27T14:14:33+03:00

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Мы проводим Новогодний розыгрыш в эфирах нашего радио. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо было подписаться на газету «Комсомольская правда» на полгода или на год. Сделать это можно было в редакции газеты или почтовых отделениях Перми и Пермского края. До 20 декабря читатели отправляли по почте или e-mail, приносили в редакцию на Островского, 76 б копии квитанций. И с 25 по 28 декабря в прямом эфире радио «Комсомольская правд»а начался розыгрыш среди подписчиков, которые выполнили условия.

27 декабря в утреннем эфире радио «Комсомольская правда» состоялся очередной розыгрыш среди подписчиков газеты. Разыграли три подарка:

- Продуктовый набор «Вкус жизни» - Глушкова Т.В. (Пермь)

- Продуктовый набор «Вкус жизни» - Сыромотина Н.Г. (Пермь);

- Подарок от сети магазинов парфюмерии и косметики "Стрекоза" - Журавлева В. (Пермь)

В пятницу, 28 декабря, состоится последний розыгрыш среди подписчиков газеты. Следите за прямыми эфирами радио «Комсомольская правда» на волне 96.6 в 8-45.