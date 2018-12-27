В Перми у «Муравейника» появится сквер имени Александра Жунева

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-27T14:13:21+03:00

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Весной 2019 года в центре Перми появится сквер, посвященный памяти художника Александра Жунева.

- Сквер появится у центра развития творчества детей и юношества «Муравейник», - рассказали в министерстве образования Пермского края. - Там мы планируем разместить арт-объеты, созданные Александром Жуневым. Работы по благоустройству территории начнутся весной.

В ведомстве добавили, что площадка выбрана из-за того, что она министерству образования и для создания сквера не потребуется дополнительных разрешений. Возможно, затем арт-объекты будут перенесены в культурное пространство, которое организовано на Заводе имени Шпагина.

Напомним, Александр Жунев скончался в начале августа на 34-м году жизни.

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