«Завести друга ничего не стоит». В Перми новый дом обрели 1856 бездомных собак

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-27T13:17:41+03:00

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1856 собак взяли пермяки домой из муниципального приюта. Для сравнения в 2017 году новый дом обрели 1108 животных.

Приют в этом году отремонтировали. К девяти существующим вольерам, добавились пять новых жилищ для животных, произведена реконструкция вольера для щенков, Так называемый «детский сад» поделен на несколько зон.

В 2018 году на улицах Перми появилась социальная реклама со слоганом «Завести друга ничего не стоит». После ремонта территория муниципального приюта преобразилась: сейчас здесь устраивают экскурсии для детских садов, школ и вузов. А на сайте «Природа города Перми» каждый желающий может посмотреть фотографии питомцев и выбрать себе друга.

Напомним, информацию о местах нахождения безнадзорных собак необходимо направлять по электронной почте: otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону: 263-14-94. Надо сообщить свои данные (фамилию, имя, отчество), контактный телефон и адрес, по которому находятся безнадзорные животные.