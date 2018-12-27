2018-12-27T13:02:40+03:00
Общество

«Ударил ногой в живот». За избиение беременной женщины осужден 39-летний житель Прикамья

Ранее он уже был судим
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кудымкаре в августе этого года 38-летняя женщина попала в больницу с различными травмами. От полученных телесных повреждений у женщины произошло прерывание беременности. Медицинское учреждение сообщило о происшествии в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции выяснили, что сожитель женщины напился и ударил свою гражданскую жену ногой в живот. Стражи порядка задержали мужчину. Выяснилось, что ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом неотбытой части наказания за ранее совершенное преступление судом ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщили в краевой полиции.

Тем временем, в Прикамье вахтовик, изнасиловавший женщину, отделался условным сроком. Житель Чернушки приехал в Горнозаводский район на заработки. Он напился в частном доме и изнасиловал девушку.

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