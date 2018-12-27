Пожар в шахте Соликамска мог возникнуть из-за возгорания строительных материалов

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-27T11:47:25+03:00

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Эксперты продолжают разбираться в причинах трагедии в шахте Соликамска, где в результате пожара погибли девять горняков. По данному факту уже арестованы четыре человека – все они руководящие сотрудники «Строительного управления – 30», это предприятие проводило в шахте строительные работы.

По версии следствия, к трагедии привело нарушение правил безопасности на объекте. Известно, что горняки готовились проводить бетонные работы, а перед этим обрабатывали ствол шахты и пазухи герметиком. Возгорание произошло в пазухах.

- Можно предположить, что загорелась мастика или строительные леса, - говорят эксперты. – Больше в шахте гореть не чему. Но что послужило причиной возгорания, пока не совсем понятно. Возможно, строители использовали сварку или горелку.

Напомним, трагедия в шахте случилась в субботу, 22 декабря. Когда начался пожар, девять горняков оказались заблокированы под землей на уровне в 360 метров. Шансов на спасение у них практически не было.

Причина смерти людей – отравление продуктами горения. В среду, 26 декабря, прошли похороны. Семьям погибших будут выплачена моральная компенсация.