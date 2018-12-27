2018-12-27T09:23:25+03:00
Происшествия

В Березниках сотрудник магазина присваивал себе предоплату

Товар он не оформлял, а деньги забирал себе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Житель Березников пришел в один из магазинов строительных материалов города. Ему нужны были межкомнатные двери. Продавец показал ему товар и сказал, что двери можно приобрести под заказ. Покупатель внес аванс в размере 5 тысяч рублей и стал дожидаться доставки. Но продавец так и не оформил покупку и присвоил себе деньги.

Таким же образом продавец обманул еще одного покупателя. Березниковец захотел поставить межкомнатные двери. Он пришел в магазин оформить заказ и внес предоплату - свыше 9,5 тысяч рублей.

Спустя время покупатели обратились к директору магазина. Он был вынужден обратиться в полицию. По факту двух мошенничеств возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Суд признал продавца виновным и назначил наказание в виде одного года и 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

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