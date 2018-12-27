В Перми ночью пытались взломать банкомат

СЕГОДНЯ 09:07 2018-12-27T09:07:24+03:00

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В ночь на 27 декабря неизвестные пытались взломать банкомат на ул. Кабельщиков в микрорайоне Гайва. Однако, как нам рассказали в пресс-службе краевой полиции, попытка оказалась неудачной.

- Сегодня в полицию поступило сообщение о повреждении терминала, - отметили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Денежные средства не похищены.

Тем временем, в Перми утвердили тарифы на вывоз мусора для жителей. В многоквартирных домах платить будут с квадратного метра, а в частных – с человека. Ежемесячная плата будет определяться по нормативу, который для жителей многоквартирных домов составляет 10,6 килограмма на квадратный метр площади квартиры в год. Стоимость вывоза одного килограмма мусора – 3,84 рубля. Так что в месяц плата за вывоз мусора - около 3,4 рублей за один квадратный метр. К примеру, при площади квартиры в 50 квадратных метров сумма ежемесячного платежа составит почти 169 рублей.