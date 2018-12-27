В Перми столкнулись две иномарки, пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 08:45 2018-12-27T08:45:36+03:00

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27 декабря около 8.30 утра в Свердловском районе Перми произошла авария. Со стороны ул. Полины Осипенко по ул. Героев Хасана двигался автомобиль «Рено Логан» под управлением 41-летнего местного жителя.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции. напротив дома №77 по ул. Газеты Звезда на второстепенной дороге водитель «Логана» не предоставил преимущество водителю автомобиля «Мицубиси Каризма», приближающемуся по главной. Произошло столкновение. В аварии пострадала 30-летняя пассажирка «Рено». Она получила ушиб мягких тканей обеих ног. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Тем временем, в Прикамье ищут свидетелей ДТП. Авария произошла в Кизеле 14 декабря около 7.35. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на женщину на ул. Юных Коммунаров. Машина выезжала с придомовой территории.