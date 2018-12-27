2018-12-27T07:54:03+03:00
Происшествия

Из-за аварии на Восточном обходе в Перми образовалась огромная пробка

На месте происшествия работают сотрудники полиции
Константин КЯКИНЕН
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фото: Виталий Юрьевфото: Виталий Юрьев
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Сегодня утром на Восточном обходе произошло ДТП. Два автомобиля столкнулись между отворотом на Новые Ляды и микрорайоном Кислотные дачи. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Из-за аварии Восточный обход практически стоит. Подробности ДТП будут сообщены позднее.

Ранее мы писали, что в Перми осужден водитель «Газели», устроивший смертельное ДТП в пьяном состоянии. 23-летний молодой человек раскаялся в совершении преступления. Авария, которую устроил пьяный водитель, произошла в июле на Западном обходе Перми. 23-летний водитель угнанной «Газели» мчался по встречной полосе со скоростью более 120 км/час. На трассе он врезался в автомобиль «Фольксваген Поло». В результате ДТП пассажир иномарки погиб, водителю причинен тяжкий вред здоровью. Подсудимый признал вину в совершении данного преступления, в содеянном раскаялся. 23-летний молодой человек приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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