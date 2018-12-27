«В машине были люди в форме». В Кизеле ищут водителя, который сбил женщину и скрылся

СЕГОДНЯ 07:46 2018-12-27T07:46:59+03:00

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В Прикамье ищут свидетелей ДТП. Авария произошла в Кизеле 14 декабря около 7.35.

- Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на женщину на ул. Юных Коммунаров, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД, - Машина выезжала с придомовой территории.

Женщина с ребенком переходила дорогу справа налево в сторону входа на Центральный рынок. Она получила телесные повреждения.

По непроверенным данным, автомобилем управлял мужчина в форме. Однако, в каком ведомстве он работает, неизвестно.

Всех, кто был свидетелем аварии или знает, кто был в автомобиле, полиция Кизела просит обращаться по телефону 8 (34255) 4-31-93.

Тем временем, в Перми осужден водитель «Газели», устроивший смертельное ДТП в пьяном состоянии. 23-летний молодой человек раскаялся в совершении преступления.В результате ДТП пассажир иномарки погиб, водителю причинен тяжкий вред здоровью,