2018-12-27T07:25:47+03:00
Общество

Пермские заключенные смогут воспользоваться услугами телемедицины

Специальный кабинет открыт в больнице Соликамска
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова в регионе открыт первый кабинет, где оказываются телемедицинские консультации осужденным, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений. Кабинет начал работу в больнице исправительной колонии №9 Соликамска. Виртуальные консультации проводят специалисты Пермской краевой клинической больницы.

Следует отметить, что уже в ходе проведения первой такой консультации Врачи приняли решение об отказе от проведения сложной операции. Ранее была определена необходимость её проведения, сообщили в пресс-службе Уполномоченного по делам человека.

Ране мы писали, что глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал Пермской городской службе спасение новое здание на ул. Ижевской, 25. Площадь нового помещения в три раза больше. Планируется, что переехать в отремонтированное здание спасатели смогут в 2020 году. В июле службе Кировского района передано в оперативное управление помещение по ул. Адмирала Нахимова, 20.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Березниках сотрудник магазина присваивал себе предоплату
В Перми ночью пытались взломать банкомат
В Перми столкнулись две иномарки, пострадала пассажирка
Из-за аварии на Восточном обходе в Перми образовалась огромная пробка
«В машине были люди в форме». В Кизеле ищут водителя, который сбил женщину и скрылся
«Новогодний подарок». У Пермской городской службы спасения появится новое здание
В Пермском университете выбрали руководителя экономического факультета
«Наживался на шахтерах». В Прикамье осудят директора строительной фирмы, который похитил у дольщиков 77 млн рублей
Пропавшую в Перми 28-летнюю девушку нашли мертвой
В Перми общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить без перерыва
«Мчался по встречной полосе». В Перми осужден водитель «Газели», устроивший смертельное ДТП в пьяном состоянии
«Ищут 10 дней». В Прикамье пропала 35-летняя женщина
В Перми строители нашли артиллерийский снаряд
«Грозит до 20 лет лишения свободы». В Перми осудят торговца кокаином и марихуаной
«30 билбордов на улицах Перми». Городские власти объявили аукцион на право размещения рекламы
За два дня пермяки собрали более 100 тысяч рублей на открытие кафе, где будут «работать» коты из приюта
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение с 27 по 29 декабря
В Прикамье вахтовик, изнасиловавший женщину, отделался условным сроком
В эфире радио «КП»-Пермь» состоялся третий розыгрыш среди подписчиков газеты «Комсомольская правда»
«Вылетела на тротуар и снесла остановку». В Прикамье иномарка сбила женщину
В Перми появится новая фабрика по производству мороженого
«Собака взяла след». В Чайковском задержали налетчика, который похитил более 600 тысяч рублей
В Прикамье 81-летний дедушка надругался над 9-летней девочкой на улице
«Задушил, а тело сбросил в реку». В Прикамье осудят 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве пермячки
«Скрывался 20 лет». В Прикамье осудят заказчика убийства
«Без отцов остались 11 детей». Похороны погибших в Соликамске горняков пройдут сегодня
«Не выходит на связь с 12 декабря». В Перми ищут 28-летнюю девушку