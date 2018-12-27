Пермские заключенные смогут воспользоваться услугами телемедицины

СЕГОДНЯ 07:25 2018-12-27T07:25:47+03:00

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По инициативе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова в регионе открыт первый кабинет, где оказываются телемедицинские консультации осужденным, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений. Кабинет начал работу в больнице исправительной колонии №9 Соликамска. Виртуальные консультации проводят специалисты Пермской краевой клинической больницы.

Следует отметить, что уже в ходе проведения первой такой консультации Врачи приняли решение об отказе от проведения сложной операции. Ранее была определена необходимость её проведения, сообщили в пресс-службе Уполномоченного по делам человека.

Ране мы писали, что глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал Пермской городской службе спасение новое здание на ул. Ижевской, 25. Площадь нового помещения в три раза больше. Планируется, что переехать в отремонтированное здание спасатели смогут в 2020 году. В июле службе Кировского района передано в оперативное управление помещение по ул. Адмирала Нахимова, 20.