«Новогодний подарок». У Пермской городской службы спасения появится новое здание

СЕГОДНЯ 06:37 2018-12-27T07:22:53+03:00

Планируется, что переехать в отремонтированное здание спасатели смогут в 2020 году

Изменить размер текста: A A

В преддверии дня спасателя, глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал Пермской городской службе спасение новое здание на ул. Ижевской, 25. Площадь нового помещения в три раза больше. Планируется, что переехать в отремонтированное здание спасатели смогут в 2020 году.

Напомним, что в июле службе Кировского района передано в оперативное управление помещение по ул. Адмирала Нахимова, 20. Также в этом году были приобретены два новых автомобиля, три квадроцикла и три снегохода, а также специальный бензорез по бетону.

В этом году группы оперативного реагирования городской службы спасения выезжали на происшествия 2452 раза: было спасено 552 человека и еще 553 пострадавшим спасатели оказали первую помощь. Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило почти 93 тысячи телефонных обращений, сообщили в пресс-службе городской администрации.