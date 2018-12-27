В Пермском университете выбрали руководителя экономического факультета

СЕГОДНЯ 06:25 2018-12-27T06:25:49+03:00

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В ПГНИУ выбрали нового декана экономического факультета. 26 декабря ученый совет Пермского университета выбрал новым руководителем экономического факультета Михаила Городилова. С февраля этого года он занимал должность и.о. декана.

В официальной группе Пермского университета отмечается, что Михаил Городилов окончил ПГНИУ в 2000 году. Через год начал преподавать на кафедре учёта, аудита и экономического анализа Пермского университета, в 2016 году назначен заведующим кафедрой. Михаил Городилов – автор более 85 научных работ.

Тем временем, как мы писали, пермские депутаты и чиновники скидываются, чтобы отметить корпоратив в ресторане. В этом году бедные предприятия стали отмечать Новый год еще скромнее, а богатые компании ни в чем себе не отказывают. А общих корпоративов в городской администрации не проводят уже несколько лет