2018-12-27T06:25:49+03:00
Общество

В Пермском университете выбрали руководителя экономического факультета

С февраля этого года Михаил Городилов занимал должность исполняющего обязанности декана
Константин КЯКИНЕН
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фото: Пермский университетфото: Пермский университет
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В ПГНИУ выбрали нового декана экономического факультета. 26 декабря ученый совет Пермского университета выбрал новым руководителем экономического факультета Михаила Городилова. С февраля этого года он занимал должность и.о. декана.

В официальной группе Пермского университета отмечается, что Михаил Городилов окончил ПГНИУ в 2000 году. Через год начал преподавать на кафедре учёта, аудита и экономического анализа Пермского университета, в 2016 году назначен заведующим кафедрой. Михаил Городилов – автор более 85 научных работ.

Тем временем, как мы писали, пермские депутаты и чиновники скидываются, чтобы отметить корпоратив в ресторане. В этом году бедные предприятия стали отмечать Новый год еще скромнее, а богатые компании ни в чем себе не отказывают. А общих корпоративов в городской администрации не проводят уже несколько лет

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