«Наживался на шахтерах». В Прикамье осудят директора строительной фирмы, который похитил у дольщиков 77 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:01 2018-12-27T06:01:37+03:00

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В Прикамье генеральный директор ООО «Технострой» Владимир Соболев обвиняется в хищении более 77 млн. рублей, вложенных дольщиками в строительство жилья.

Строительная фирма, которую возглавлял обвиняемый, занималась возведением в Кизеле многоквартирного жилого 8 секционного дома по ул. Пролетарская, 43. Жилье предназначалось для семей горняков, проживающих в непригодных домах, пострадавших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах Кизеловского района.

С октября 2010 года по декабрь 2013 года генеральный директор ООО «Технострой» заключал с гражданами договоры на участие в долевом строительстве.

Было построена только половина жилого комплекса. Достраивать вторую строительная фирма не стала. Директор компании, получив средства от районной администрации, перевел их на подставные счета.

Построив половину комплекса, не намереваясь достраивать оставшуюся часть, директор похитил перечисленные районной администрацией ООО «Технострой» деньги, направив их не на цели строительства, а на счета организаций, зарегистрированных на подставных, номинальных руководителей и учредителей, фактически не осуществляющих деятельность и задействованных в осуществлении незаконных банковских операций.

- В результате 110 человек не получили причитающиеся жилые помещения, а ущерб составил более 77 млн. рублей, - сообщили в краевой прокуратуре. - Уголовное дело направлено в Кизеловский городской суд для рассмотрения по существу.