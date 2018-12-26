2018-12-26T15:32:51+03:00
Общество

В Перми общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить без перерыва

Движение ряда трамваев и троллейбусов будет продлено до полуночи, а автобусы будут ходить до 4 утра
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В новогоднюю ночь пермяки смогут приехать в центр города на общественном транспорте. Движение ряда трамваев и троллейбусов будет продлено до полуночи. После полуночи выйдут на линию и автобусы, сообщили в администрации города.

Движение троллейбуса маршрута №5 после 21:30 будет осуществляться до улицы Советская, трамваи маршрутов №5 и №11 в это же время будут следовать в объезд улицы Борчанинова через улицы Белинского, Максима Горького и Ленина.

- Обычно 31 декабря ближе к вечеру транспорт переставал ходить, движение возобновлялось уже ночью, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов. - Для желающих посмотреть первый фейерверк в 12 ночи, это было неудобно. Работа основных маршрутов трамваев и троллейбусов будет продлена, после фейерверка горожане смогут воспользоваться и автобусами.

С эспланады пермяки смогут доехать домой на общественном транспорте, который будет выезжать на линию 1 января в полночь и уже к часу ночи окажется в центральной части города. До 4 утра на линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута. В связи с перекрытием движения в районе Театра-Театра транспорт будет идти через улицы Крисанова, Петропавловская, Екатерининская и Попова, а также Борчанинова и Луначарского. Трамвайный маршрут №4 будет следовать от Висима до станции «Пермь-II», также будет запущен маршрут сообщением «ОА «Инкар» – школа №107» через остановочный пункт «Центральный рынок».

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