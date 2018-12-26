2018-12-26T14:41:38+03:00
Происшествия

«Мчался по встречной полосе». В Перми осужден водитель «Газели», устроивший смертельное ДТП в пьяном состоянии

23-летний молодой человек раскаялся в совершении преступления
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Авария, которую устроил пьяный водитель, произошла в июле на Западном обходе Перми. 23-летний водитель угнанной «Газели» мчался по встречной полосе со скоростью более 120 км/час. На трассе он врезался в автомобиль «Фольксваген Поло».

- В результате ДТП пассажир иномарки погиб, водителю причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в краевой прокуратуре. - Подсудимый признал вину в совершении данного преступления, в содеянном раскаялся.

Суд признан молодого человека виновным в угоне автомобиля, управлении в состоянии алкогольного опьянения и нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

23-летний молодой человек приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 8 месяцев.

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