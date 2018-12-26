В Перми строители нашли артиллерийский снаряд
В Перми во время проведения земляных работ в Лесопарковом переулке строители нашли артиллерийский снаряд. Они сообщили об опасной находке, на место происшествия выехали сотрудники Росгвардии.
- Для проверки поступившей информации на место происшествия выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. - Установлено, что найденный предмет – артиллерийский снаряд 85 мм. Он не представляет опасности, полностью оказался без взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.
Находку отправили на полигон для уничтожения.
Ранее мы писали, что в Прикамье иномарка сбила женщину. Пострадавшая доставлена в больницу.Авария случилась 26 декабря около 9 утра в Кунгуре. В районе дома по ул. Ленина, 46 черный внедорожник «Nissan Patrol» вылетел на тротуар. За рулем находилась 40-летняя женщина. Иномарка снесла дорожное ограждение, сбила женщину и врезалась в остановку, сообщили в пресс-службе краевой полиции.