В Перми строители нашли артиллерийский снаряд

СЕГОДНЯ 14:21 2018-12-26T14:21:19+03:00

Вызванные на место сотрудники Росгвардии выяснили, что угрозы он не представляет

Изменить размер текста: A A

В Перми во время проведения земляных работ в Лесопарковом переулке строители нашли артиллерийский снаряд. Они сообщили об опасной находке, на место происшествия выехали сотрудники Росгвардии.

- Для проверки поступившей информации на место происшествия выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. - Установлено, что найденный предмет – артиллерийский снаряд 85 мм. Он не представляет опасности, полностью оказался без взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

Находку отправили на полигон для уничтожения.

Ранее мы писали, что в Прикамье иномарка сбила женщину. Пострадавшая доставлена в больницу.Авария случилась 26 декабря около 9 утра в Кунгуре. В районе дома по ул. Ленина, 46 черный внедорожник «Nissan Patrol» вылетел на тротуар. За рулем находилась 40-летняя женщина. Иномарка снесла дорожное ограждение, сбила женщину и врезалась в остановку, сообщили в пресс-службе краевой полиции.