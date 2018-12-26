2018-12-26T14:21:19+03:00
Происшествия

В Перми строители нашли артиллерийский снаряд

Вызванные на место сотрудники Росгвардии выяснили, что угрозы он не представляет
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми во время проведения земляных работ в Лесопарковом переулке строители нашли артиллерийский снаряд. Они сообщили об опасной находке, на место происшествия выехали сотрудники Росгвардии.

- Для проверки поступившей информации на место происшествия выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. - Установлено, что найденный предмет – артиллерийский снаряд 85 мм. Он не представляет опасности, полностью оказался без взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

Находку отправили на полигон для уничтожения.

Ранее мы писали, что в Прикамье иномарка сбила женщину. Пострадавшая доставлена в больницу.Авария случилась 26 декабря около 9 утра в Кунгуре. В районе дома по ул. Ленина, 46 черный внедорожник «Nissan Patrol» вылетел на тротуар. За рулем находилась 40-летняя женщина. Иномарка снесла дорожное ограждение, сбила женщину и врезалась в остановку, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

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