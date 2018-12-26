2018-12-26T13:36:53+03:00
Происшествия

«Грозит до 20 лет лишения свободы». В Перми осудят торговца кокаином и марихуаной

Наркодилер пытался скрыться в Подмосковье, но был пойман
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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28-летний пермяк в 2016 году организовал интернет-магазин по продаже различных наркотиков натурального происхождения: кокаина, гашиша, марихуаны. Наркодилер приобретал запрещенные вещества, а затем приготавливал их к сбыту путем раскладок мелкими партиями на территории города.

Полиция пресекла деятельность магазина и задержала торговца наркотиками. Но пермяк сумел совершить побег. В июне 2018 года он был задержан полицейскими при раскладке очередной партии наркотиков на территории Московской области. При задержании у него был изъят фальшивый паспорт. В ходе обыска у наркодилера было изъято 17 гр. кокаина и около 700 гр. марихуаны.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Перми. Наркодилеру грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

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