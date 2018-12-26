«30 билбордов на улицах Перми». Городские власти объявили аукцион на праов размещения рекламы

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-26T13:20:26+03:00

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Городские власти объявили конкурс на размещение рекламных конструкций в городе. На торги выставлены 30 лотов по принципу «один лот – одна рекламная конструкция». Срок, на который будет заключаться договор, варьируется от 8 до 10 лет. Начальная цена самого дешёвого лота — 27 тысяч рублей, а самого дорогого — 156 тысяч рублей. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота

Прием заявок начинается с 27 декабря. срок окончания – 23 января 2019 года. Сами аукционы будут проведены 25 января.

В конкурсной документации указан вид и тип рекламной конструкции. Общая площадь информационного поля варьируется от 9 до 36 кв. метров.

Свободные места расположены в разных районах города: Орджоникидзевском, Свердловском и Дзержинском. Крупноформатная реклама вынесена за пределы города. Схемой предусмотрено 916 мест для установки рекламных конструкций.