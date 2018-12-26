2018-12-26T13:02:30+03:00
Общество

За два дня пермяки собрали более 100 тысяч рублей на открытие кафе, где будут «работать» коты из приюта

Котокафе планируют открыть на Комсомольском проспекте
Елена КОНОВА
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Дизайн будущего котокафе. Фото из группы приюта "Матроскин"Дизайн будущего котокафе. Фото из группы приюта "Матроскин"
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Волонтеры приюта «Матроскин» собирают средства на открытие котокафе «Котовский». Там будут жить и «работать» коты из приюта.

- Благодаря работе котокафе, мы сможем находить хозяев бездомным кошкам и частично обеспечивать работу приюта! - говорит руководитель «Матроскина» Галина Море. - У нас уже есть огромный опыт проведения благотворительных ресторанных дней и целая команда - повар и профессиональный бариста. Кафе будет разделено на две зоны. В одной - кофейня, в другой - зона, где живут котики. С ними можно будет общаться и играть.

«Котовский» хотят открыть на Комсомольском проспекте. Для открытия котокафе необходимо собрать 250 тысяч рублей. Организаторы думают, что за год работы заведения дом обретут более 100 бездомных котов и кошек.

- Если каждый из вас поддержит проект и внесет, сколько сможет, то вместе мы откроем котокафе гораздо быстрее, - добавила Галина Море. - Уже этой весной сможем согреваться котиками в котокафе. От всего сердца приглашаем Вас к участию в проекте. Проект размещен на платформе «Планета».

За два дня пермяки собрали более 100 тысяч рублей, осталось собрать еще 150 тысяч.

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