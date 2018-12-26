В Прикамье объявлено штормовое предупреждение с 27 по 29 декабря

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-26T12:58:21+03:00

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ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на пермский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. В частности, с 27 по 29 декабря по северу Пермского края сохранится сильная изморозь на проводах 35 мм и более.

Спасатели рекомендуют жителям края избегать нахождения рядом с линиями электропередач и деревьями.

- Примите меры по сохранению тепла в домах, советуют в МЧС, - Утеплите окна и входную дверь, особое внимание следует уделить балконной двери. Кроме того, нельзя задвигать отопительные приборы мебелью и не занавешивать их шторами. Необходимо проследить, чтобы дверь в подъезд плотно закрывалась. Также для обогрева помещений используйте только исправные электроприборы. Отключайте их, уходя из дома.

Спасатели напоминают «телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.