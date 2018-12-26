В Прикамье вахтовик, изнасиловавший женщину, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-26T12:33:13+03:00

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11 августа в поселке Теплая Гора Горнозаводского района в частном доме была изнасилована женщина. В преступлении она обвинила 24-летнего жителя Чернушки. Молодой человек приехал в поселок на заработки. Он напился в частном доме и изнасиловал девушку.

Вахтовику было предъявлено обвинение в изнасиловании. Состоялся суд. Молодому человеку наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу, сообщили в краевом следственном комитете.

А в Перми педофил, надругавшийся над девятилетней школьницей, осужден на 12 лет. Мама с девочкой пришли к нему в гости. Преступление было совершено в июле в Кировском районе Перми. Мама с девятилетней девочкой пришли в гости к мужчине. Ночью педофил надругался над девочкой. В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.