В эфире радио «КП»-Пермь» состоялся третий розыгрыш среди подписчиков газеты «Комсомольская правда»
Мы проводим Новогодний розыгрыш в эфирах нашего радио. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо было подписаться на газету «Комсомольская правда» на полгода или на год. Сделать это можно было в редакции газеты или почтовых отделениях Перми и Пермского края. До 20 декабря читатели отправляли по почте или e-mail, приносили в редакцию на Островского, 76 б копии квитанций. И с 25 по 28 декабря в прямом эфире радио «Комсомольская правд»а начался розыгрыш среди подписчиков, которые выполнили условия.
26 декабря в утреннем эфире радио состоялся очередной розыгрыш среди подписчиков газеты.
Победителями стали:
Романов Н.Н. (Березники) - модный свитшот от телеканала ТНТ,
Тиссен И. (Березники) - Продуктовый набор «Лакшми»,
Власова Н.Н. (Березники) - Продуктовый набор «Лакшми»,
Казанцева Н. (Пермь) - Подарочный набор «Тенториум».
Третий розыгрыш в эфире радио "КП"-Пермь".