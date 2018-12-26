2018-12-26T12:08:13+03:00
Общество

В эфире радио «КП»-Пермь» состоялся третий розыгрыш среди подписчиков газеты «Комсомольская правда»

Победители получили продуктовый и подарочные наборы
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Мы проводим Новогодний розыгрыш в эфирах нашего радио. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо было подписаться на газету «Комсомольская правда» на полгода или на год. Сделать это можно было в редакции газеты или почтовых отделениях Перми и Пермского края. До 20 декабря читатели отправляли по почте или e-mail, приносили в редакцию на Островского, 76 б копии квитанций. И с 25 по 28 декабря в прямом эфире радио «Комсомольская правд»а начался розыгрыш среди подписчиков, которые выполнили условия.

26 декабря в утреннем эфире радио состоялся очередной розыгрыш среди подписчиков газеты.

Победителями стали:

Романов Н.Н. (Березники) - модный свитшот от телеканала ТНТ,

Тиссен И. (Березники) - Продуктовый набор «Лакшми»,

Власова Н.Н. (Березники) - Продуктовый набор «Лакшми»,

Казанцева Н. (Пермь) - Подарочный набор «Тенториум».

Третий розыгрыш в эфире радио "КП"-Пермь".

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