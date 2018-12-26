«Вылетела на тротуар и снесла остановку». В Прикамье иномарка сбила женщину

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-26T12:20:54+03:00

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Авария случилась 26 декабря около 9 утра в Кунгуре. В районе дома по ул. Ленина, 46 черный внедорожник «Nissan Patrol» вылетел на тротуар. За рулем находилась 40-летняя женщина.

- Иномарка снесла дорожное ограждение, сбила женщину и врезалась в остановку, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В социальных сетях очевидцы рассказывают, что мужчины сумели отскочить от летящего на них внедорожника, а пожилая женщина увернуться не успела. В результате пострадавшую доставили в больницу.

Ранее мы писали, что в Перми автомобиль «Скорой помощи» попал в аварию. 23 декабря в 15.30 машина «Скорой помощи» мчалась по улице Подлесной на вызов второй сложности на ул. Куфонина. Водитель медицинской «Газели» Дзержинской подстанции включил мигалку. На перекрестке с ул. Куфонина водитель автомобиля «Опель Корса» не пропустил «Скорую» и допустил столкновение. Обошлось без пострадавших, но автомобили получили механические повреждения. На вызов была срочно отправлена другая бригада. Водитель «Опеля» свою вину признал.