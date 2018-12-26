2018-12-26T12:20:54+03:00
Происшествия

«Вылетела на тротуар и снесла остановку». В Прикамье иномарка сбила женщину

Пострадавшая доставлена в больницу
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: Подслушано Кунгурфото: Подслушано Кунгур
Изменить размер текста:

Авария случилась 26 декабря около 9 утра в Кунгуре. В районе дома по ул. Ленина, 46 черный внедорожник «Nissan Patrol» вылетел на тротуар. За рулем находилась 40-летняя женщина.

- Иномарка снесла дорожное ограждение, сбила женщину и врезалась в остановку, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В социальных сетях очевидцы рассказывают, что мужчины сумели отскочить от летящего на них внедорожника, а пожилая женщина увернуться не успела. В результате пострадавшую доставили в больницу.

Ранее мы писали, что в Перми автомобиль «Скорой помощи» попал в аварию. 23 декабря в 15.30 машина «Скорой помощи» мчалась по улице Подлесной на вызов второй сложности на ул. Куфонина. Водитель медицинской «Газели» Дзержинской подстанции включил мигалку. На перекрестке с ул. Куфонина водитель автомобиля «Опель Корса» не пропустил «Скорую» и допустил столкновение. Обошлось без пострадавших, но автомобили получили механические повреждения. На вызов была срочно отправлена другая бригада. Водитель «Опеля» свою вину признал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«30 билбордов на улицах Перми». Городские власти объявили аукцион на праов размещения рекламы
За два дня пермяки собрали более 100 тысяч рублей на открытие кафе, где будут «работать» коты из приюта
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение с 27 по 29 декабря
В Прикамье вахтовик, изнасиловавший женщину, отделался условным сроком
В эфире радио «КП»-Пермь» состоялся третий розыгрыш среди подписчиков газеты «Комсомольская правда»
В Перми появится новая фабрика по производству мороженого
«Собака взяла след». В Чайковском задержали налетчика, который похитил более 600 тысяч рублей
В Прикамье 81-летний дедушка надругался над 9-летней девочкой на улице
«Задушил, а тело сбросил в реку». В Прикамье осудят 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве пермячки
«Скрывался 20 лет». В Прикамье осудят заказчика убийства
«Без отцов остались 11 детей». Похороны погибших в Соликамске горняков пройдут сегодня
«Не выходит на связь с 12 декабря». В Перми ищут 28-летнюю девушку