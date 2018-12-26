В Перми появится новая фабрика по производству мороженого

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-26T11:45:09+03:00

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Компания «МИЛКОМ» собирается построить в Пермском крае фабрику мороженого на производственной площадке «Пермский хладокомбинат «Созвездие». Стоимость создания фабрики составит более 1,8 млрд рублей. Из них 876 млн рублей — собственные средства ОАО «МИЛКОМ» и более 1 млрд рублей заемных средств.

- Предприятие планирует создать более 370 новых рабочих мест, - сообщил управляющий акционер «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

Новое производство имеет проектную мощность 9,1 тысяч тонн мороженого в год. Этот объем позволит комбинату стать единственным крупным производителем мороженого в Пермском крае. Это девятый специальный инвестиционный контракт в регионе.

ОАО «МИЛКОМ» входит в субхолдинг «Переработка молока» под управлением ООО «КОМОС ГРУПП» и включает в себя четыре производственные площадки в Удмуртской Республике, «Казанский молочный комбинат» в Татарстане и производственную площадку «Созвездие» в Перми. Компания намерена приобрести производственные объекты незавершенного строительства, возвести новый объект – пункт приемки и хранения молока.