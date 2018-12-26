2018-12-26T10:18:36+03:00
Происшествия

«Собака взяла след». В Чайковском задержали налетчика, который похитил более 600 тысяч рублей

Угрожая обрезом, 34-летний мужчина ограбил офис
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments2
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

21 декабря в Чайковском в офис ворвался неизвестный в маске. Угрожая обрезом, он потребовал деньги. Забрал более 600 тысяч рублей, он похитил здание.

На место происшествия прибыли оперативники и кинолог с служебно-розыскной собакой. Наряды дорожно-патрульной и постовой службы перекрыли пути отхода преступника. 34-летний мужчина был задержан. У него была изъята часть денег.

- Мужчина признался, что на совершение тяжкого преступления его толкнуло трудное финансовое положение, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.

Тем временем, в Перми ищут 28-летнюю девушку. Екатерина Жигало переехала в Пермь из Кирова, проживала в микрорайоне Кислотные Дачи. Родные девушки обеспокоены, последний раз девушка выходила на связь 12 декабря. Они написали заявление в полицию и поместили информацию о розыске в соцсетях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Грозит до 20 лет лишения свободы». В Перми осудят торговца кокаином и марихуаной
«30 билбордов на улицах Перми». Городские власти объявили аукцион на праов размещения рекламы
За два дня пермяки собрали более 100 тысяч рублей на открытие кафе, где будут «работать» коты из приюта
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение с 27 по 29 декабря
В Прикамье вахтовик, изнасиловавший женщину, отделался условным сроком
В эфире радио «КП»-Пермь» состоялся третий розыгрыш среди подписчиков газеты «Комсомольская правда»
«Вылетела на тротуар и снесла остановку». В Прикамье иномарка сбила женщину
В Перми появится новая фабрика по производству мороженого
В Прикамье 81-летний дедушка надругался над 9-летней девочкой на улице
«Задушил, а тело сбросил в реку». В Прикамье осудят 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве пермячки
«Скрывался 20 лет». В Прикамье осудят заказчика убийства
«Без отцов остались 11 детей». Похороны погибших в Соликамске горняков пройдут сегодня
«Не выходит на связь с 12 декабря». В Перми ищут 28-летнюю девушку