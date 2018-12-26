«Собака взяла след». В Чайковском задержали налетчика, который похитил более 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-26T10:18:36+03:00

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21 декабря в Чайковском в офис ворвался неизвестный в маске. Угрожая обрезом, он потребовал деньги. Забрал более 600 тысяч рублей, он похитил здание.

На место происшествия прибыли оперативники и кинолог с служебно-розыскной собакой. Наряды дорожно-патрульной и постовой службы перекрыли пути отхода преступника. 34-летний мужчина был задержан. У него была изъята часть денег.

- Мужчина признался, что на совершение тяжкого преступления его толкнуло трудное финансовое положение, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.

Тем временем, в Перми ищут 28-летнюю девушку. Екатерина Жигало переехала в Пермь из Кирова, проживала в микрорайоне Кислотные Дачи. Родные девушки обеспокоены, последний раз девушка выходила на связь 12 декабря. Они написали заявление в полицию и поместили информацию о розыске в соцсетях.