В Прикамье 81-летний дедушка надругался над 9-летней девочкой на улице

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-26T10:07:40+03:00

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16 августа в Добрянке 81-летний пенсионер на улице совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, как выяснили следователи, пожилой мужчина страдает психическим заболеванием.

Как сообщили в краевом следственном комитете, пенсионера будут принудительно наблюдать у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее мы писали, что житель Перми приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Преступление было совершено в июле в Кировском районе Перми. Мама с девятилетней девочкой пришли в гости к мужчине. Ночью педофил надругался над девочкой. В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев