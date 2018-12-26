2018-12-26T10:07:40+03:00
Общество

В Прикамье 81-летний дедушка надругался над 9-летней девочкой на улице

Пенсионера будут лечить от психического расстройства
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

16 августа в Добрянке 81-летний пенсионер на улице совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, как выяснили следователи, пожилой мужчина страдает психическим заболеванием.

Как сообщили в краевом следственном комитете, пенсионера будут принудительно наблюдать у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее мы писали, что житель Перми приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Преступление было совершено в июле в Кировском районе Перми. Мама с девятилетней девочкой пришли в гости к мужчине. Ночью педофил надругался над девочкой. В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Грозит до 20 лет лишения свободы». В Перми осудят торговца кокаином и марихуаной
«30 билбордов на улицах Перми». Городские власти объявили аукцион на праов размещения рекламы
За два дня пермяки собрали более 100 тысяч рублей на открытие кафе, где будут «работать» коты из приюта
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение с 27 по 29 декабря
В Прикамье вахтовик, изнасиловавший женщину, отделался условным сроком
В эфире радио «КП»-Пермь» состоялся третий розыгрыш среди подписчиков газеты «Комсомольская правда»
«Вылетела на тротуар и снесла остановку». В Прикамье иномарка сбила женщину
В Перми появится новая фабрика по производству мороженого
«Собака взяла след». В Чайковском задержали налетчика, который похитил более 600 тысяч рублей
«Задушил, а тело сбросил в реку». В Прикамье осудят 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве пермячки
«Скрывался 20 лет». В Прикамье осудят заказчика убийства
«Без отцов остались 11 детей». Похороны погибших в Соликамске горняков пройдут сегодня
«Не выходит на связь с 12 декабря». В Перми ищут 28-летнюю девушку