«Задушил, а тело сбросил в реку». В Прикамье осудят 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве пермячки

СЕГОДНЯ 08:36 2018-12-26T08:36:58+03:00

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Летом весь Пермский край искал 27-летнюю Татьяну М. из Перми. Девушка позвонила отцу и сказала, что она с молодым человеком поехала в Пермь, чтобы устроиться на работу. Татьяна обещала отцу, что перезвонит ему, как только приедет в город, но пропала. Отец обратился в полицию. Было заведено уголовное дело. По подозрению в совершении убийства был задержан 36-летний знакомый без вести пропавшей молодой женщины.

- Стражи порядка установили, что 21 июля в своей квартире в Губахе девушка и мужчина поссорились, - сообщили в краевом следственном комитете. - Губахинец задушил свою гостью. Останки тела были обнаружены в реке Усьва вблизи рабочего поселка Усьва Гремячинского городского поселения.

36-летнему знакомому девушки предъявлено обвинение в совершении убийства. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело завершено, материалы переданы в суд.