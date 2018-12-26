2018-12-26T08:23:15+03:00
Происшествия

«Скрывался 20 лет». В Прикамье осудят заказчика убийства

Исполнитель и его пособники уже давно за решеткой
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Организатор убийства по найму более 20 лет скрывался от следствия. В июне 2018 года 49-летний житель Губахи был задержан в Московской области. Сейчас он предстанет перед судом.

В молодости губахинец совершил два тяжких преступления. Когда ему было 28 лет он задушил своего 20-летнего знакомого. А тело убитого молодого человека он сбросил в реку Косьва. Убийство произошло в ночь на 16 ноября 1997 года в городе Губахе

В апреле 1998 года он «заказал» 42-летнего мужчину. Совершить убийство предложил троим знакомым из Гремячинска за денежное вознаграждение. Он передал им огнестрельное оружие, предоставил квартиру для жилья и лично контролировал ход выполнения задания.

30 апреля 1998 года трое мужчин, вооружившись одноствольным охотничьим ружьем и боеприпасами к нему, на автомобиле приехали к дому «приговоренного к смерти». Один из них остался в подъезде наблюдать за окружающей обстановкой, двое других вошли в квартиру. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья с близкого расстояния в голову.

В течение года убийства были раскрыты. В 1998 и 2001 годах исполнитель и двое пособников убийства по найму были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Сейчас перед судом предстанет и организатор убийства, сообщили в следственном комитете.

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