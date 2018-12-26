2018-12-26T07:50:46+03:00
Происшествия

«Без отцов остались 11 детей». Похороны погибших в Соликамске горняков пройдут сегодня

Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели шахтеров
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Накануне, 24 декабря, в Соликамске четверым горнякам были предъявлены официальные обвинения. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения. Все они сотрудники подрядной организации «УС-30», которая проводила строительные работы. Это горные мастера Андрей Купряшкин и Игорь Чукаев, начальник участка шахтостроительного комплекса Максим Канищев и начальник объекта Андрей Артюхин. На время следствия горные мастера и начальники объектов будут находиться за решеткой. Они взяты под стражу до 22 февраля.

Трагедия случилась 22 декабря в четвертом стволе Соликамского калийного рудоуправления №3.

Погибли девять горняков. Шансов спастись, увы, у них не было. Все погибшие - молодые мужчины, у каждого были семьи. Без отцов остались одиннадцать детей.Похороны всех девяти горняков пройдут в среду. Попрощаться с погибшими собирается весь Соликамск.

- Мы работали совсем в другой бригаде, поэтому погибших мужиков лично не знали, - говорят шахтеры из Соликамска. - Но мы поговорили между собой и решили, что все равно пойдем на похороны. Так будет правильно. Это боль всего нашего города, на месте этих парней мог оказаться любой.

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