2018-12-26T07:40:01+03:00
Происшествия

«Не выходит на связь с 12 декабря». В Перми ищут 28-летнюю девушку

Екатерина Жигало переехала в Пермь из Кирова, проживала в микрорайоне Кислотные Дачи
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В Перми разыскивается 28-летняя Екатерина Анатольевна Жигало (Вотинова). Родные девушки обеспокоены, последний раз девушка выходила на связь 12 декабря. Они написали заявление в полицию и поместили информацию о розыске в соцсетях.

Отмечается, что девушка переехала в Пермь из Кирова три года назад. В последнее время Екатерина проживала в микрорайоне Кислотные Дачи.

- Девушка пропала 12 декбря, заявление в полицию поступило вчера, 25 декабря, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Екатерины, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

Тем временем, пропавший пятиклассник Дмитрий Л., который 24 декабря ушел в школу, но так и не дошел до учреждения, найден. Мальчик жив и здоров.

- Он вернулся домой сам днем 25 декабря, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Задушил, а тело сбросил в реку». В Прикамье осудят 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве пермячки
«Скрывался 20 лет». В Прикамье осудят заказчика убийства
«Без отцов остались 11 детей». Похороны погибших в Соликамске горняков пройдут сегодня
Волейболисты пермской «Камы» одержали первые победы в официальном турнире в истории
«Водитель иномарки не пропустил машину с мигалкой». В Перми автомобиль «Скорой помощи» попал в аварию
В Перми педофил, надругавшийся над девятилетней школьницей, осужден на 12 лет
«Бились до конца». В Перми «Молот» выиграл заключительный матч в году
«Прокат коньков, светодиоды и теплое кафе». В Перми ледовые катки открылись на эспланаде и у памятника «МиГ на взлете»
Аквафитнес и зал сухого плавания: первый бассейн на правом берегу Камы откроют в начале 2019 года
В эфире радио "КП"-Пермь" прошел второй розыгрыш среди подписчиков газеты
После смерти жительницы многоквартирного дома от угарного газа в Прикамье возбудили уголовное дело
Движение по обеим полосам Чусовского моста восстановят к 30 декабря
Один из подозреваемых по делу о пожаре в шахте Соликамска арестован до 22 февраля
«Трагедия напоминает нам, сколь хрупка человеческая жизнь». В Пермский край приходят соболезнования со всех уголков страны
Пропавший в Березниках 11-летний мальчик найден
«Уехала к бывшему мужу и пропала». В Прикамье убийца 54-летней женщины предстанет перед судом
В Перми на «Новогоднем маршруте» будут работать шесть мест обогрева
В Перми бассейну в Кировском районе выдали разрешение на ввод
Газета «Комсомольская правда»-Пермь» приготовила для своих подписчиков подарки!
Пермские связисты успешно отработали технологию устранения аварии на «оптике» в холода
В Прикамье водитель и пассажир иномарки погибли после столкновения с грузовиком
В Прикамье осудят педофила, который развращал свою падчерицу
В отеле в центре Перми ночью произошел пожар