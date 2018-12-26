«Не выходит на связь с 12 декабря». В Перми ищут 28-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 07:40 2018-12-26T07:40:01+03:00

Екатерина Жигало переехала в Пермь из Кирова, проживала в микрорайоне Кислотные Дачи

Изменить размер текста: A A

В Перми разыскивается 28-летняя Екатерина Анатольевна Жигало (Вотинова). Родные девушки обеспокоены, последний раз девушка выходила на связь 12 декабря. Они написали заявление в полицию и поместили информацию о розыске в соцсетях.

Отмечается, что девушка переехала в Пермь из Кирова три года назад. В последнее время Екатерина проживала в микрорайоне Кислотные Дачи.

- Девушка пропала 12 декбря, заявление в полицию поступило вчера, 25 декабря, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Екатерины, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

Тем временем, пропавший пятиклассник Дмитрий Л., который 24 декабря ушел в школу, но так и не дошел до учреждения, найден. Мальчик жив и здоров.

- Он вернулся домой сам днем 25 декабря, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.