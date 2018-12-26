Волейболисты пермской «Камы» одержали первые победы в официальном турнире в истории

СЕГОДНЯ 07:29 2018-12-26T07:29:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Созданный в Перми волейбольный клуб «Кама» начал выступление в первой лиге чемпионата Росси. В первом туре пермяки встречались в Набережных Челнах с местным «Динамо». Проигрывая по ходу игры 0:2, «Кама» смогла переломить ход матча и добиться победы на тай-брейке 3:2. Затем подопечные Андрея Букатова и Константина Тронина обыграли оренбургский УОР 3:0.

- В первой же игре с лидерами прошлого сезона и хозяевами.ребята проявили характер, - сообщил президент федерации волейбола Пермского края Юрий Ёлохов. - Это уже не набор игроков, а команда. Спасибо игрокам, тренерам и всем, кто принимал участие в подготовке к турниру!».

Второй тур чемпионата России, открытом первенстве ПФО состоится 19 января 2019 года в Уфе.

Напомним, команда «Кама» приступила к тренировкам с 1 октября 2018 года. Капитаном команды стал Роман Буланов. В тренерский штаб вошли Андрей Букатов и Константин Тронин. Клуб «Кама» был создан по примеру футбольной «Звезды» из местных воспитанников после ликвидации команды «Прикамье».