«Водитель иномарки не пропустил машину с мигалкой». В Перми автомобиль «Скорой помощи» попал в аварию

СЕГОДНЯ 07:00 2018-12-26T07:00:17+03:00

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23 декабря в 15.30 машина «Скорой помощи» мчалась по улице Подлесной на вызов второй сложности на ул. Куфонина. Водитель медицинской «Газели» Дзержинской подстанции включил мигалку. На перекрестке с ул. Куфонина водитель автомобиля «Опель Корса» не пропустил «Скорую» и допустил столкновение. Обошлось без пострадавших, но автомобили получили механические повреждения. На вызов была срочно отправлена другая бригада. Водитель «Опеля» свою вину признал.

Это уже второе ДТП с участием «Скорой помощи» на этой неделе. Сотрудники станции скорой помощи убедительно просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах и обязательно пропускать машины с включенными проблесковыми маячками. Давайте беречь друг друга!

Тем временем, движение по обеим полосам Чусовского моста восстановят к 30 декабря. Аварийный шов закроют металлическими листами.