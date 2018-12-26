В Перми педофил, надругавшийся над девятилетней школьницей, осужден на 12 лет

СЕГОДНЯ 06:24 2018-12-26T06:24:53+03:00

Мама с девочкой пришли к нему в гости

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Житель Перми приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки.

Преступление было совершено в июле в Кировском районе Перми. Мама с девятилетней девочкой пришли в гости к мужчине. Ночью педофил надругался над девочкой. В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, после смерти жительницы многоквартирного дома от угарного газа в Прикамье возбудили уголовное дело. Трагедия произошла в многоквартирном доме в Чусовом. Люди отравились угарным газом, который скопился в их квартирах, оборудованных газовыми колонками. Одна из них скончалась. Еще трое госпитализированы.