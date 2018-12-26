«Бились до конца». В Перми «Молот» выиграл заключительный матч в году

СЕГОДНЯ 06:08 2018-12-26T06:08:28+03:00

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Завершающей игрой перед новогодними каникулами для «молотобойцев» стала встреча с альметьевским «Нефтяником». Пермяки сотворили сенсацию - обыграли одного из лидеров чемпионата с сухим счетом - 3:0. При этом, гости чаще бросали по воротам Георгия Анаркулова. Альметьевцы нанесли 60 бросков, из них 47 - в створ, но вратарь пермяков в этот вечер был непробиваем.

Находясь под серьезным давлением со стороны альметьевской команды, молотобойцы открыли счет на 12 минуте встречи. Игорь Тумченко оказался точен на добивании. Спустя 4 минуты «Нефтяник» ошибся в средней зоне, Антон Андриянов вышел на убойную позицию и счет становится 2:0.

Почти весь второй период гости не выходили из зоны молотобойцев, а в третьем «Нефтяник» устроил настоящий штурм, но пробить Георгия Анаркулова они так и не смогли. Более того, на 5 минуте периода пермякам удается острая контратака. И Александр Владислав Лысенко делает счет 3:0.

- Хочу сказать спасибо своим ребятам, - отметил наставник «молотобойцев» Вячеслав Долишня. - За игру «до конца», за то, что выдержали и выстояли. Вратаря тоже могу отметить - он сыграл хорошо.