2018-12-26T06:08:28+03:00
Спорт

«Бились до конца». В Перми «Молот» выиграл заключительный матч в году

Пермяки обыграли альметьевский «Нефтяник» 3:0
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
Изменить размер текста:

Завершающей игрой перед новогодними каникулами для «молотобойцев» стала встреча с альметьевским «Нефтяником». Пермяки сотворили сенсацию - обыграли одного из лидеров чемпионата с сухим счетом - 3:0. При этом, гости чаще бросали по воротам Георгия Анаркулова. Альметьевцы нанесли 60 бросков, из них 47 - в створ, но вратарь пермяков в этот вечер был непробиваем.

Находясь под серьезным давлением со стороны альметьевской команды, молотобойцы открыли счет на 12 минуте встречи. Игорь Тумченко оказался точен на добивании. Спустя 4 минуты «Нефтяник» ошибся в средней зоне, Антон Андриянов вышел на убойную позицию и счет становится 2:0.

Почти весь второй период гости не выходили из зоны молотобойцев, а в третьем «Нефтяник» устроил настоящий штурм, но пробить Георгия Анаркулова они так и не смогли. Более того, на 5 минуте периода пермякам удается острая контратака. И Александр Владислав Лысенко делает счет 3:0.

- Хочу сказать спасибо своим ребятам, - отметил наставник «молотобойцев» Вячеслав Долишня. - За игру «до конца», за то, что выдержали и выстояли. Вратаря тоже могу отметить - он сыграл хорошо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Задушил, а тело сбросил в реку». В Прикамье осудят 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве пермячки
«Скрывался 20 лет». В Прикамье осудят заказчика убийства
«Без отцов остались 11 детей». Похороны погибших в Соликамске горняков пройдут сегодня
«Не выходит на связь с 12 декабря». В Перми ищут 28-летнюю девушку
Волейболисты пермской «Камы» одержали первые победы в официальном турнире в истории
«Водитель иномарки не пропустил машину с мигалкой». В Перми автомобиль «Скорой помощи» попал в аварию
В Перми педофил, надругавшийся над девятилетней школьницей, осужден на 12 лет
«Прокат коньков, светодиоды и теплое кафе». В Перми ледовые катки открылись на эспланаде и у памятника «МиГ на взлете»
Аквафитнес и зал сухого плавания: первый бассейн на правом берегу Камы откроют в начале 2019 года
В эфире радио "КП"-Пермь" прошел второй розыгрыш среди подписчиков газеты
После смерти жительницы многоквартирного дома от угарного газа в Прикамье возбудили уголовное дело
Движение по обеим полосам Чусовского моста восстановят к 30 декабря
Один из подозреваемых по делу о пожаре в шахте Соликамска арестован до 22 февраля
«Трагедия напоминает нам, сколь хрупка человеческая жизнь». В Пермский край приходят соболезнования со всех уголков страны
Пропавший в Березниках 11-летний мальчик найден
«Уехала к бывшему мужу и пропала». В Прикамье убийца 54-летней женщины предстанет перед судом
В Перми на «Новогоднем маршруте» будут работать шесть мест обогрева
В Перми бассейну в Кировском районе выдали разрешение на ввод
Газета «Комсомольская правда»-Пермь» приготовила для своих подписчиков подарки!
Пермские связисты успешно отработали технологию устранения аварии на «оптике» в холода
В Прикамье водитель и пассажир иномарки погибли после столкновения с грузовиком
В Прикамье осудят педофила, который развращал свою падчерицу
В отеле в центре Перми ночью произошел пожар