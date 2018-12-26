2018-12-26T07:07:25+03:00
Общество

«Прокат коньков, светодиоды и теплое кафе». В Перми ледовые катки открылись на эспланаде и у памятника «МиГ на взлете»

Вход со своими коньками бесплатный
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба администрации Пермифото: пресс-служба администрации Перми
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25 декабря на эспланаде начал работу главный ледовый каток Перми. Он будет работать все каникулы, в том числе и в Новогоднюю ночь. Выход на лед со своими коньками - бесплатный.

Каток у монумента «Героям фронта и тыла» состоит из двух зон: большой площадки для тех, кто уверенно катается, а также детской зоны для маленьких посетителей и тех, кто еще только учится кататься.

У ледового катка работает пункты проката и заточки, а также камеры хранения и комната обогрева посетителей. Каждый желающий сможет зайти в кафе и выпить горячий кофе с выпечкой.

В Будние дни каток будет работать с 12 до 22 часов, в выходные и праздничные дни – с 10 до 22 часов. Заливка катка будет происходить ежедневно в ночное время.

Также 25 декабря впервые открылся каток у памятника «МиГ на взлете». Как рассказали в мэрии, площадь ледяной площадки составитла1300 кв. метров. Он будет огорожен скульптурами и бортами с подсветкой. Выход на лед со своими коньками бесплатный, также будет работать прокат коньков, камера хранения и зона для переодевания.

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