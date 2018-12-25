Аквафитнес и зал сухого плавания: первый бассейн на правом берегу Камы откроют в начале 2019 года

СЕГОДНЯ 20:00 2018-12-25T20:00:10+03:00

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Первый бассейн на правобережной части Перми откроют уже в начале следующего года по адресу улица Сысольская, 10\5.

- Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи кв. метров, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - В здании размещены плавательная чаша, спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет. Размер чаши составляет 25 на 11 метров.

Бассейн будет работать без выходных с 7 утра до 23 вечера. В здании откроют и отделения плавания, тяжелой атлетики.

- Набор детей в группы отделения «Плавание» спортивной школы будет производиться с 7 лет, на основании результатов сдачи контрольных тестов, - добавили в пресс-службе. - О сроках и месте проведения вступительных испытаний будет объявлено заранее на сайте учреждения.

Любой желающий посетить бассейн может купить абонемент, записаться на занятия по аквафитнесу и т.д.

Также в бассейне создана доступная среда для маломобильных групп населения. Для этого там выделены отдельные раздевалки и душевые, есть мобильный подъемник, пандусы и поручни.

В администрации заметили, что скоро откроется бассейн по адресу Транспортная, 7.