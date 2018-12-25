2018-12-25T17:59:53+03:00
Общество

В эфире радио "КП"-Пермь" прошел второй розыгрыш среди подписчиков газеты

Подарки получили жители Перми, Березников и Краснокамска
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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25 декабря в вечернем эфире радио "Комсомольская правда" состоялся второй розыгрыш среди подписчиков газеты.

Очередные подарки в новогоднем розыгрыше получили:

- Подарочный пакет от телеканала Домашний – Антипина В. (Березники)

- Книги "Великие романы о любви" от ИД "Комсомольская правда" –Домрачева Е.Л. (Пермь)

- Подарочный набор от сети магазинов парфюмерии и косметики "Стрекоза" – Субботина И.Н. (Березники)

- Набор продуктов здорового питания от доставки "Вкус жизни" – Зебзеева Л.А. (Краснокамск)

Утром 26 декабря в 8-45 состоится третий розыгрыш в эфире радио "КП"-Пермь".

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