В эфире радио "КП"-Пермь" прошел второй розыгрыш среди подписчиков газеты
Подарки получили жители Перми, Березников и Краснокамска
Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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25 декабря в вечернем эфире радио "Комсомольская правда" состоялся второй розыгрыш среди подписчиков газеты.
Очередные подарки в новогоднем розыгрыше получили:
- Подарочный пакет от телеканала Домашний – Антипина В. (Березники)
- Книги "Великие романы о любви" от ИД "Комсомольская правда" –Домрачева Е.Л. (Пермь)
- Подарочный набор от сети магазинов парфюмерии и косметики "Стрекоза" – Субботина И.Н. (Березники)
- Набор продуктов здорового питания от доставки "Вкус жизни" – Зебзеева Л.А. (Краснокамск)
Утром 26 декабря в 8-45 состоится третий розыгрыш в эфире радио "КП"-Пермь".