2018-12-25T16:43:16+03:00
Происшествия

После смерти жительницы многоквартирного дома от угарного газа в Прикамье возбудили уголовное дело

Трагедия произошла в многоквартирном доме в Чусовом
Андрей МАТЛИН
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С газом шутки плохи.С газом шутки плохи.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Напомним: 22 декабря в чусовскую районную больницу на «скорых» привезли 4 жительниц из 2 квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Высотная в Чусовом. Они отравились угарным газом, который скопился в их квартирах, оборудованных газовыми колонками. Одна из них скончалась. Еще трое госпитализированы.

- В следственном отделе по городу Чусовой возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем смерть человека, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – Его возбудили по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг по обслуживанию систем вентиляции многоквартирного дома, повлекшего по неосторожности смерть его жительницы в результате отравления угарным газом.

Многоквартирный жилой дом, в котором проживали погибшая женщина и другие пострадавшие, находится в управлении МУП «Гортеплоэнерго».

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