2018-12-25T15:17:09+03:00
Общество

Движение по обеим полосам Чусовского моста восстановят к 30 декабря

Аварийный шов закроют металлическими листами
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Краевое министерство транспорта обнародовало план проведения строительно-монтажных работ по замене деформационного шва и восстановлению двустороннего движения на Чусовском мосту.

До 28 декабря генеральный подрядчик Пермской концессионной компании - ООО «Стройтрансгаз» - должен установить перекрывающий металлический лист на левую часть деформационного шва опоры № 14. После этого будет открыто движение по левой стороне моста.

29 декабря начнутся работы на правой части деформационного шва опоры № 14. На период проведения работ будет организовано реверсивное движение. Работы будут завершены 30 декабря, после чего движение по мосту будет полностью возобновлено.

- Работы по ремонту или замене деформационного шва продолжатся после Нового года, - заявили в минтрансе. - На это время движение по мосту также будет осуществляться в реверсивном режиме.

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