Один из подозреваемых по делу о пожаре в шахте Соликамска арестован до 22 февраля
Во вторник в суде Соликамска начали рассматривать постановления об избрании меры пресечения четырем задержанным по делу о пожаре в шахте. Их судьбу решают четыре судьи соликамского городского суда и четыре представителя соликамской прокуратуры.
Напомним, в рамках расследования уголовного дела по факту смерти девяти горняков были задержаны четыре сотрудника подрядной организации:
- Андрей Купришкин - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;
- Максим Канищев - начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»;
- Игорь Чукаев - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;
- Андрей Артюхин - начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680".
Во вторник, 25 декабря, им было предъявлено официальное обвинение. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения. Они настаивают на аресте на все время следствия.
Пока суд рассмотрел материалы в отношении двух задержанных – Андрея Купришкина и Игоря Чукаева. Купришкин взят под стражу до 22 февраля. Виновным он себя не признал. Сейчас решается вопрос об аресте Игоря Чукаева.
По двум другим подозреваемые еще идут слушания.
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