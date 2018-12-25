2018-12-25T14:47:08+03:00
Происшествия

Один из подозреваемых по делу о пожаре в шахте Соликамска арестован до 22 февраля

Своей вины Андрей Купришкин не признал
Николай АНФАЛОВ
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Трагедия произошла на шахте СКРУ-3Трагедия произошла на шахте СКРУ-3Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во вторник в суде Соликамска начали рассматривать постановления об избрании меры пресечения четырем задержанным по делу о пожаре в шахте. Их судьбу решают четыре судьи соликамского городского суда и четыре представителя соликамской прокуратуры.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела по факту смерти девяти горняков были задержаны четыре сотрудника подрядной организации:

- Андрей Купришкин - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Максим Канищев - начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Игорь Чукаев - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Андрей Артюхин - начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680".

Во вторник, 25 декабря, им было предъявлено официальное обвинение. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения. Они настаивают на аресте на все время следствия.

Пока суд рассмотрел материалы в отношении двух задержанных – Андрея Купришкина и Игоря Чукаева. Купришкин взят под стражу до 22 февраля. Виновным он себя не признал. Сейчас решается вопрос об аресте Игоря Чукаева.

По двум другим подозреваемые еще идут слушания.

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