«Трагедия напоминает нам, сколь хрупка человеческая жизнь». В Пермский край приходят соболезнования со всех уголков страны

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-25T14:19:53+03:00

Слова сочувствия и поддержки направили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, мэр Москвы Сергей Собянин, главы регионов

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Из разных уголков России в Пермский край приходят слова поддержки и сочувствия в связи с трагедией в Соликамске, где пожар в шахте унес жизни 9 человек.

Так, соболезнования в связи с трагедией в Соликамске выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Глубоко скорблю о погибших в шахте в Соликамске, - отметил патриарх. - Эта трагедия в очередной раз напоминает нам о том, сколь хрупка человеческая жизнь.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев отправил слова поддержки пермякам.

- Жители Кузбасса - крупнейшего угольного региона России - всегда с особым чувством боли воспринимают несчастья на шахтах, - написал в телеграмме Сергей Цивилев. - Весь Кузбасс переживает и скорбит с вами.

Слова поддержки в адрес родственников погибших полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, мэр Москвы Сергей Собянин, главы регионов России.

Трагедия, напомним, случилась 22 декабря в четвертом стволе Соликамского калийного рудоуправления № 3. Эта шахта «Уралкалия» еще не работает, на глубине в 360 метров горняки из подрядной организации «СУ-30» выполняли строительные работы.

Официальной версии, из-за чего начался пожар, пока нет. Скорее всего, был нарушен технологический процесс. Есть предположение, что строители при нанесении герметической мастики нагревали ее, чтобы ровнее ложилась. Возгорание произошло в пазухах, которые уже были обработаны герметиком.